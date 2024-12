«Aller voir un psychologue», la solution aux problèmes de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Kylian Mbappé est au fond du trou avec le Real Madrid. Au-delà du sportif, les problèmes semblent également être mentaux pour le joueur de Carlo Ancelotti. Mais comment remédier à cela pour le Français ? En plein calvaire, Mbappé a reçu certains conseils pour sortir de là.

Pour le moment, c’est loin d’être un rêve que vit Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors que le Français se faisait une joie d’enfin rejoindre la Casa Blanca, c’est un fiasco jusqu’à présent. Le niveau de l’ex-joueur du PSG est clairement en deçà des attentes. Mais voilà que le mal semble être plus profond que l’aspect sportif pour Mbappé. En effet, à 25 ans, le Madrilène semble aujourd’hui être atteint mentalement. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à parler de dépression de la part du capitaine de l’équipe de France.

Mbappé : «Ça m’a coûté ma vie», l’anecdote glaçante sur le Real Madrid ! https://t.co/rC10OTti4x pic.twitter.com/qLuvEFRDcW — le10sport (@le10sport) December 1, 2024

« S’il a un problème psychologique, il faut aller voir un psychologue »

La situation devient de plus en plus critique pour Kylian Mbappé et tout le monde se demande comment faire sortir le joueur du Real Madrid de cette spirale négative. Pour Europe 1, Anthony Mette, docteur en psychologie, a notamment fait savoir : « Il doit se retrouver une source de motivation. Il a déjà gagné beaucoup de choses en tant que joueur. Il doit se demander : « Quelle personne je veux être ? » au lieu de « Quel joueur je veux être ». Quand Mbappé a un problème à la cheville, il va voir un médecin spécialiste de la cheville. Alors s'il a un problème psychologique, il faut aller voir un psychologue. Il faut qu'il accepte d'être suivi ».

« Ce qui est essentiel, c'est de faire d'autres choses que de jouer au football »

Un autre conseil a également été lâché à Kylian Mbappé pour résoudre ses problèmes. « Ce qui est essentiel, c'est de faire d'autres choses que de jouer au football. Il est important également de se nourrir intellectuellement. Je vois beaucoup de joueurs se lasser du football après 26, 28 ans parce que le sens de la vie a changé pour eux et le foot n'est plus suffisant. Ils essayent de trouver de la motivation ailleurs, par exemple dans la vie de famille », a ajouté Anthony Mette.