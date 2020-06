Foot - Atlético de Madrid

Atlético : Diego Simeone prévient Thomas Lemar !

Publié le 26 juin 2020 à 20h05 par La rédaction mis à jour le 26 juin 2020 à 20h09

En difficulté depuis son arrivée chez les Colchoneros, Thomas Lemar a vu son entraîneur Diego Simeone l'alerter sur son niveau de jeu en lui mettant une petite pression.