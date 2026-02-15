Un joueur de l’équipe de France en plein rêve avec Zidane, «Il ne savait pas qui j’étais...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Largement pressenti pour devenir le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane a toujours fait rêver le public français, mais également ses coéquipiers. Un ancien partenaire de « Zizou » avec les Bleus a d’ailleurs partagé une très belle anecdote le concernant en sélection.

L’avenir de Zinédine Zidane est sur toutes les lèvres. Car d’ici quelques mois, le génie français, champion du monde et Ballon d’Or 1998 devrait sauf énorme surprise, débarquer sur le banc de l’équipe de France en successeur de Didier Deschamps. En retrait du monde du football depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid en 2021, la légende « Zizou » est encore bien présente, aussi bien pour le public que pour les anciens coéquipiers du numéro 10.

Zinédine Zidane archives. 🎞️ pic.twitter.com/1mw3Pws0wS — Point de Penalty (@_PointDePenalty) January 19, 2026

Pedretti fier d’avoir joué avec Zizou En 2002, après le fiasco du mondial, Benoît Pedretti débarque en équipe de France pour la première fois. Le milieu de terrain qui évolue alors à Sochaux est totalement bluffé par le talent de Zinédine Zidane, et garde un très bon souvenir d’avoir pu évoluer à ses côtés. « Ma plus grande fierté en carrière ? Le fait d'avoir évolué en équipe de France avec (Zinédine) Zidane, qui était mon idole, en tant que fan de foot », a ainsi confié Pedretti à l’Equipe en 2020.