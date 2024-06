Polémique en équipe de France ? Deschamps monte au créneau

La rédaction

L’équipe de France est désormais réunie à Clairefontaine pour débuter sa préparation à l’Euro 2024. Alors que les Bleus débuteront le tournoi par une rencontre face à l’Autriche le 17 juin prochain, les points presse se multiplient à l’approche d’un premier match amical contre le Luxembourg. Ce jeudi, Antoine Griezmann avait été questionné à propos du jeu pratiqué par les protégés de Didier Deschamps, et avait considéré qu’il était « chiant à regarder ». Ce vendredi, c’est le sélectionneur qui a répondu à la déclaration de son joueur.

C’est dans un peu plus de deux semaines que l’équipe de France entamera son Euro. En attendant, les Bleus sont actuellement à Clairefontaine pour préparer au mieux la compétition. L’objectif est clair pour les tricolores : remporter le trophée. Pour cela, Didier Deschamps devrait pouvoir s’appuyer sur l’ensemble de son groupe. De passage en conférence de presse ce vendredi, l’ancien coach de l’OM a réagi à la déclaration faite par Antoine Griezmann sur le jeu pratiqué par son équipe, jugeant qu’il était « chiant à regarder mais (faisait) gagner ».

Mbappé : Deschamps annonce la couleur au Real Madrid ! https://t.co/dskjfYpwfS pic.twitter.com/sQRyWLnZcF — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« Je ne contrôle pas ce que disent les joueurs. »

En conférence de presse, Didier Deschamps a d’abord tenu à désamorcer toute polémique vis-à-vis d’Antoine Griezmann : « Antoine a dit ça ? Je ne contrôle pas ce que disent les joueurs. Non, sincèrement je n'étais pas au courant […] Ça ne m'intéresse pas. Vous ressortez un mot, une phrase, comme cela peut arriver pour moi, quand je peux dire des choses avant, après. Est-ce qu'il faut que l'équipe de France soit chiante à regarder pour aller loin ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces dernières années cela a été chiant pour vous ? Allez voir ailleurs, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. »

« Ce n'est pas être chiant ou pas, c'est être efficace. »