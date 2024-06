Mbappé : Thierry Henry se lâche sur son successeur

La rédaction

Si l’Euro sera sûrement la compétition de football la plus suivie de l’été, les Jeux Olympiques se tiendront également dans la foulée. À la tête de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry n’a pas pu compter sur l’ensemble des joueurs qu’il espérait pour ce tournoi. L’absence la plus notable de sa liste est probablement celle de Kylian Mbappé, que le Real Madrid n’a pas accepté de libérer. Le sélectionneur des Bleuets à donné quelques précisions sur Alexandre Lacazette, retenu pour l’aventure à la suite de la non-participation du Bondynois.

Thierry Henry aura peut-être passé davantage de temps à composer sa liste de joueurs qu’à se demander comment il comptait les faire cohabiter sur le terrain. Alors que l’équipe de France Espoirs jouera les Jeux Olympiques à domicile à partir du 24 juillet, nombreux étaient les supporters tricolores à espérer voir Kylian Mbappé fouler les pelouses hexagonales. Mais son nouveau club, le Real Madrid, a empêché l’attaquant de faire partie des trois joueurs de plus de 23 ans retenus par le sélectionneur. C’est Alexandre Lacazette qui a numériquement pris la place de l’ancien monégasque. Et Thierry Henry s’est exprimé à son sujet.

« Quand il a pris conscience de l'ampleur de ce qu'il pouvait aller chercher […] est devenu assez facile »

De passage en conférence de presse ce lundi, Thierry Henry a été interrogé à propos de la présence d’Alexandre Lacazette dans sa liste. Et l’ancien joueur des Gunners a expliqué que l’avant-centre était motivé à l’idée de disputer les Jeux Olympiques sous le maillot tricolore : « Il avait quelques questions, c'était normal et légitime. Quand il a pris conscience de l'ampleur de ce qu'il pouvait aller chercher, à partir de ce moment là c'est devenu assez facile, sans aucun problème. »

« C'est vrai qu'il a toujours eu une histoire assez bizarre entre lui et les A »