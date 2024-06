Mbappé - Griezmann : Deschamps lâche ses vérités sur son choix !

La rédaction

Si la présence de Bradley Barcola est la grande surprise concoctée par Didier Deschamps pour l'Euro cet été, les Bleus jouent également leur première compétition majeure avec Kylian Mbappé en tant que capitaine. Portant le brassard depuis le 24 mars dernier, le Bondynois été en concurrence avec Antoine Griezmann pour ce rôle. Si ce choix avait fait débat, le sélectionneur tricolore a tenu à clarifier sa décision.

Alors qu’Hugo Lloris avait décidé de prendre sa retraite internationale en décembre 2023, l’équipe de France se cherchait un nouveau capitaine. C’est finalement Kylian Mbappé qui avait hérité du brassard, désigné par Didier Deschamps. Ce choix du sélectionneur avait fait débat, notamment parce qu’Antoine Griezmann était un prétendant sérieux du fait son ancienneté dans le groupe des Bleus . Mais l’ancien coach de l’OM a apporté quelques précisions sur cette nomination.

« Que Antoine ait eu une déception de ne pas l’être, oui. Mais cela n’a pas duré… »

Dans un entretien accordé au YouTubeur HugoDécrypte, Didier Deschamps est revenu sur son choix de donner le capitanat à Kylian Mbappé et non à Antoine Griezmann. Le Champion du Monde 1998 a d’abord tenu à préciser que l’attaquant de l’Atletico Madrid avait parfaitement digéré le fait de voir son coéquipier hériter du brassard à sa place : « C’est une réflexion, une discussion avec mon staff. Et puis comme après, en connaissant parfaitement les joueurs aussi, même si les deux pouvaient prétendre à l’être. Après, voilà, j’ai des discussions avec eux. Mais bon... ça ne s’est pas du tout passé comme ça a pu être retranscrit. Que Antoine ait eu une déception de ne pas l’être, oui. Mais cela n’a pas duré... même pas 24h. »

« Kylian avait tout. »