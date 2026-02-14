La sortie pleine de sincérité sur Zinedine Zidane qui va surprendre les Français, «il n’est pas…»

Dans l’histoire du football français, Zinedine Zidane a une place particulière puisqu’il est entré dans le cœur du public tricolore grâce à son doublé contre le Brésil en finale de la Coupe du monde 1998. Mais un témoignage risque de vous surprendre.
Régulièrement présenté comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français, Zinedine Zidane a écrit sa légende le soir du 12 juillet 1998 avec son doublé en finale de la Coupe du monde 1998 contre le Brésil qui a permis à l'équipe de France de décrocher sa première étoile. Toutefois, Martin Djetou, qui reconnaît la prestation exceptionnelle de Zizou dans ce match, rappelle que le reste de la compétition n'était pas au même niveau.
Djetou invité à choisir entre Zidane et Djorkaeff
« Si je suis plutôt Zidane ou plutôt Djorkaeff ? Le premier que j’ai vu je crois que c’était Zidane. Le meilleur des deux de mon point de vue ? Franchement, sincèrement ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont vraiment pas les mêmes du tout. Il y a mon cœur qui me fait dire le Snake (Youri Djorkaeff) parce qu’on a fait beaucoup de clubs ensemble, Strasbourg, Monaco, Bolton », confiait-il l’année dernière dans l’émission Le Podcast des Légendes, avant de poursuivre.
«Durant la Coupe du monde, il n’est pas top mais...»
« En fait on dit Zidane parce que le jour de la finale (de la Coupe du Monde 98), Zidane a été tellement exceptionnel. Durant la coupe il n’est pas top mais quand tu vois quand même… Mais non, ce ne sont pas les mêmes. Je dirais quand même Zidane. Youri n’a pas eu le Ballon d’Or. On pourrait dire Youri quand on voit ce qu’il a fait à l’Inter Milan, il était exceptionnel. Mais quand on voit ce match (France – Brésil 98), ou ce match quand il fait cette volée en finale de Ligue des Champions, les frissons sont encore là… Puis une fois, quand je le joue en demi-finale de Ligue des Champions, au match aller il m’a montré qui il était. Donc c’est pour ça que je dirais Zizou », ajoutait Martin Djetou.