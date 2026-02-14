La sortie pleine de sincérité sur Zinedine Zidane qui va surprendre les Français, «il n’est pas…»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l’histoire du football français, Zinedine Zidane a une place particulière puisqu’il est entré dans le cœur du public tricolore grâce à son doublé contre le Brésil en finale de la Coupe du monde 1998. Mais un témoignage risque de vous surprendre.

Régulièrement présenté comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français, Zinedine Zidane a écrit sa légende le soir du 12 juillet 1998 avec son doublé en finale de la Coupe du monde 1998 contre le Brésil qui a permis à l'équipe de France de décrocher sa première étoile. Toutefois, Martin Djetou, qui reconnaît la prestation exceptionnelle de Zizou dans ce match, rappelle que le reste de la compétition n'était pas au même niveau.

🚨🚨 𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡 😱 : ZINÉDINE ZIDANE DEVRAIT RETROUVER L’ITALIE 🇮🇹 A LA TÊTE DES BLEUS !!!!! 🇫🇷🐓



Son dernier match en tant que joueur en Équipe de France, il y a 20 ans !!! pic.twitter.com/SmP8RlPr8s — BeFootball (@_BeFootball) February 12, 2026

Djetou invité à choisir entre Zidane et Djorkaeff « Si je suis plutôt Zidane ou plutôt Djorkaeff ? Le premier que j’ai vu je crois que c’était Zidane. Le meilleur des deux de mon point de vue ? Franchement, sincèrement ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont vraiment pas les mêmes du tout. Il y a mon cœur qui me fait dire le Snake (Youri Djorkaeff) parce qu’on a fait beaucoup de clubs ensemble, Strasbourg, Monaco, Bolton », confiait-il l’année dernière dans l’émission Le Podcast des Légendes, avant de poursuivre.