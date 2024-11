Kylian Mbappé : Voilà la réponse pour son avenir en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Philippe Diallo, le président de la FFF, s'est exprimé sans détour sur l'avenir de Kylian Mbappé qui fait polémique de par sa nouvelle absence en équipe de France. Malgré les nombreuses spéculations à ce sujet, Diallo continue de maintenir une confiance totale envers Mbappé, et il n'est pas question de sanction.

Kylian Mbappé et l'équipe de France, c'est la fin ? Dans une vidéo qui a fait le buzz ces dernières heures, le journaliste Romain Molina affirme même que l'attaquant du Real Madrid ne souhaite plus revenir en équipe de France : « Le joueur et la personne qui le représente, sa maman (Fayza Lamari), sont coupés du monde entier. Ils ont l’impression qu’il y a un complot contre eux, qu’on leur en veut, notamment la presse française qui serait responsable du désamour », précise Molina pour expliquer cet énorme malaise Mbappé et sa nouvelle absence pour le rassemblement de novembre.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

La FFF monte au créneau

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Philippe Diallo tente de calmer la polémique autour de Mbappé et se montre serein sur l'évolution de cet épineux dossier : « Il n’y a aucun aspect de sanction. Kylian Mbappé a énormément apporté à l’équipe de France. Il le fera encore. Actuellement, il se trouve dans une période plus délicate de sa carrière. C’est le fruit de ses échanges avec Didier Deschamps qui a conduit à cette décision », confie le président de la FFF, qui s'efforce donc de rassurer sur le futur de Kylian Mbappé en équipe de France.

« Deschamps a été le voir »

« Didier Deschamps lui parle régulièrement et a même été le voir. Il me tient au courant de leurs échanges. Je n’ai pas ressenti le besoin de m’immiscer dans ces échanges (…) Il garde toute ma confiance. C’est dans ces moments, qu’en tant que président de la Fédération, je me dois de le soutenir », poursuit Diallo. Reste désormais à savoir quelle sera la décision de Mbappé pour son avenir avec l'équipe de France, et si le divorce est effectivement acté avec Didier Deschamps.