Griezmann : Deschamps doit gérer un malaise en équipe de France !

Alexis Poch - Journaliste

Grande star de l'Equipe de France depuis dix ans, Antoine Griezmann arrive peut-être dans un chapitre difficile de sa carrière en sélection. Alors que les Bleus affrontent l'Italie ce vendredi soir dans le cadre de la première journée de Ligue des nations, le joueur de l'Atlético de Madrid ne devrait pas être titularisé. Cela fait suite au dernier Euro où les relations avec Didier Deschamps semblent s'être dégradées. Un problème à arranger aux yeux de Bixente Lizarazu.

A l'heure de faire leur rentrée, les Bleus de Didier Deschamps espèrent afficher un nouveau visage notamment sur le plan offensif. Mais il faudra certainement se passer d'Antoine Griezmann qui devrait démarrer sur le banc. Cet été lors de l'Euro, le sélectionneur a déjà fait un choix fort et visiblement, quelque chose s'est cassé entre les deux hommes.

« Griezmann revient à un moment critique »

Présent avec l'Equipe de France pour les premiers matches internationaux de la saison, Antoine Griezmann ne devrait pas débuter la rencontre puisque Didier Deschamps va repartir sur les mêmes choix qu'en fin d'Euro. « Antoine Griezmann revient chez les Bleus à un moment critique. Quelque chose s'est cassé pendant l'Euro et il ne démarre probablement pas cette nouvelle campagne accompagné par la même confiance et la même complicité avec Didier Deschamps qu'auparavant. Son statut a changé, aussi, avec sa probable non-titularisation, là où il était systématiquement aligné, même quand Deschamps effectuait une rotation plus ou moins importante. Toute la question est de savoir quelles traces va laisser le mois de juin. Il faut comprendre où la fracture s'est créée et comment ce joueur s'est perdu complètement en devenant presque transparent. C'est extrêmement rare pour Griezmann, qui a toujours été influent par son positionnement, sa qualité de passe, ses coups de pied arrêtés et ses buts » analyse Bixente Lizarazu dans sa chronique pour L'Equipe.

Une confiance perdue ?

« En étant remis en cause et placé sur le banc à l'Euro, à un moment où il aurait préféré enchaîner, il a peut-être eu l'impression d'être celui qui payait toujours la note alors que d'autres cadres étaient aussi en méforme, critiquables. Il était sûrement plus facile de ne pas donner le brassard à Griezmann qu'à Mbappé. Il était sûrement plus facile de le sortir que d'autres, pour essayer de créer un déclic. Même si je suis sûr que les deux hommes vont échanger pour tenter de comprendre ce qui s'est passé et repartir du bon pied, il est possible que la confiance ne soit plus la même si Griezmann a trouvé la situation injuste, tant le lien était fort. Bien sûr, les responsabilités sont partagées, car Deschamps, malgré plusieurs formules différentes tentées, n'avait pas le Griezmann habituel à sa disposition et devait faire des choix pour être meilleur offensivement » poursuit-il.