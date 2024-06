Euro 2024 - Équipe de France : Mbappé lâche sa place, c’est historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une fracture du nez lundi face à l’Autriche, Kylian Mbappé est resté sur le banc de touche pour le deuxième match des Bleus dans cet Euro 2024 contre les Pays-Bas. Une absence historique pour l’international tricolore, devenu incontournable dans cette équipe de France depuis ses débuts quelques mois avant le Mondial 2018.

Quatre jours après la victoire contre l’Autriche (1-0), la France disputait son deuxième match de l’Euro 2024 face aux Pays-Bas vendredi et n’a pas su se montrer en réussite face au but, se contentant du match nul (0-0). Une rencontre à laquelle n’a pas pris part Kylian Mbappé, victime d’une fracture du nez pour ses débuts dans la compétition. De quoi marquer la fin d’une longue série pour le futur joueur du Real Madrid.

Mbappé n'a jamais été absent dans un tournoi majeur depuis ses débuts au Mondial 2018

Comme le souligne StatsduFoot , il faut remonter loin pour retrouver la trace d’une rencontre de l’équipe de France dans un tournoi majeur sans la présence de Kylian Mbappé, à savoir le 10 juillet 2016, date de la finale de l’Euro en France perdue par la bande à Didier Deschamps face au Portugal. L’attaquant formé à l’AS Monaco avait réalisé ses débuts en Bleu quelques mois plus tard et s’est ensuite rapidement imposé comme un élément phare de l’équipe de France, au point de ne manquer aucun match dans une grande compétition.

Ainsi, Kylian Mbappé a toujours réalisé au moins une apparition lors de la Coupe du monde 2018 (Australie, Pérou, Danemark, Argentine, Uruguay, Belgique, Croatie), l’Euro 2020 (Allemagne, Hongrie, Portugal, Suisse) et la Coupe du monde 2022 (Australie, Danemark, Tunisie, Pologne, Angleterre, Maroc, Argentine). Aligné par Didier Deschamps contre l’Autriche lundi, Kylian Mbappé a alors connu sa mésaventure le privant de l’opposition face aux Pays-Bas, marquant la fin d’une série de 19 apparitions sur 19 matches possibles dans une grande compétition, avec un temps de jeu total de 91% selon les statistiques d’ Opta . Par ailleurs, Kylian Mbappé a été impliqué sur 15 des 38 buts tricolores inscrits, soit 39%. De quoi notamment justifier le manque d’efficacité des Bleus vendredi soir.

