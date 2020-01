Foot - Équipe de France

Équipe de France : Véronique Rabiot fracasse Noël Le Graët !

Publié le 16 janvier 2020 à 19h55 par B.C. mis à jour le 16 janvier 2020 à 19h56

Invitée de la chaîne L'Equipe ce jeudi, Véronique Rabiot, mère et agent du milieu de la Juventus, a profité de son passage pour glisser un tacle à Noël Le Graët, président de la FFF.