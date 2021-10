Foot - Équipe de France

Équipe de France : Pavard revient sur le coup de sang de Paul Pogba !

Publié le 17 octobre 2021 à 20h05 par A.D.

Lors de la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne, Paul Pogba a passé une soufflante à Benjamin Pavard en plein match parce qu'il n'était pas suffisamment bien placé à son gout. Interrogé ce dimanche soir, le défenseur français est revenu sur cet épisode.