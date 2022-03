Foot - Équipe de France

Équipe de France : Nkunku s’enflamme pour ses débuts en Bleu !

Publié le 27 mars 2022 à 23h40 par La rédaction mis à jour le 27 mars 2022 à 23h41

Titulaire dès sa première convocation avec l’équipe de France, Christopher Nkunku espère désormais conserver cette place le plus longtemps possible.