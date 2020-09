Foot - Equipe de France

Equipe de France : Les Bleus l’emportent contre la Croatie !

Publié le 8 septembre 2020 à 22h39 par La rédaction

Après une victoire face à la Suède, l’équipe de France vient d’enchainer une deuxième victoire en Ligue des Nations, en disposant de la Croatie (4-2).

Ce mardi, la France retrouvait la Croatie pour un remake de la dernière finale de la Coupe du Monde. Et pour les Bleus, cela s’est terminé de la même manière avec une victoire, sur le même score (4-2). Mais que les hommes de Didier Deschamps auront eu du mal face aux Croates. Peu dangereuse en première mi-temps, la France a d’abord concédé l’ouverture du score. Mais la bande à Antoine Griezmann a réussi à repasser devant avant de retourner aux vestiaires grâce à l’attaquant du FC Barcelone puis Anthony Martial, qui avait bien combiné avec Wissam Ben Yedder. En deuxième mi-temps, la Croatie a réussi à revenir au score, mais toujours sans se montrer extrêmement dangereux, les Bleus ont repris deux longueurs d’avance grâce à Dayot Upamecano, qui a marqué son premier but en sélection, et Olivier Giroud.