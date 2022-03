Foot - Equipe de France

Equipe de France : Prendre la succession de Le Graët ? Platini répond !

Publié le 24 mars 2022 à 21h55 par La rédaction

Interrogé sur le poste de président de la FFF, occupée actuellement par Noël Le Graët, Michel Platini n’a pas écarté l'option de se présenter aux élections.