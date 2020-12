Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le sélectionneur de la Belgique évoque les retrouvailles avec les Bleus

Publié le 3 décembre 2020 à 22h40 par La rédaction

Après la demi-finale de la dernière Coupe du monde, la France et la Belgique se retrouveront en demi-finale de la Ligue des Nations. Un rendez-vous évoqué par Roberto Martinez, sélectionneur belge.