Equipe de France : Le message fort de Pogba après l'élimination des Bleus !

Publié le 30 juin 2021 à 15h07 par La rédaction

Quelques heures après la défaite de l'équipe de France face à la Suisse, Paul Pogba a tenu à adresser un message aux supporters sur les réseaux sociaux.