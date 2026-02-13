Equipe de France - Gourcuff dans «son monde des Bisounours» : Domenech a voulu lui «mettre des gifles»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La carrière de Yoann Gourcuff a de quoi donner des regrets. Capable de fulgurances exceptionnelles quand il était sur un terrain, l'ex-milieu offensif n'a jamais vraiment réussi à répondre aux attentes au plus haut niveau. Ça a notamment été le cas en équipe de France où Raymond Domenech a eu des choses à redire sur l'attitude de Gourcuff.

Aujourd'hui à la retraite, Yoann Gourcuff était annoncé comme l'un des plus grands talents du football français à ses débuts. Attendu au plus haut niveau, il n'a toutefois pas été à la hauteur quand il a fallu briller au plus haut niveau. La carrière de Gourcuff peut ainsi laisser un goût amer auprès de certains. Malgré tout, le compagnon de Karine Ferri aura connu l'équipe de France, avec qui il a été sélectionné à 31 reprises. Mais voilà que l'expérience de l'ancien des Girondins de Bordeaux chez les Bleus n'a également été pas des plus simples avec notamment certaines relations conflictuelles comme avec Franck Ribéry.

Cet épisode douloureux pour Yoann Gourcuff, «j’ai beaucoup souffert» https://t.co/JzuvX9TS0F — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

« C’est un guerrier, pas un suiveur » En équipe de France, Yoann Gourcuff aura notamment connu Raymond Domenech comme sélectionneur. Si ce dernier n'avait donc pas hésité à lui faire confiance pour l'appeler chez les Bleus, encore fallait-il ensuite que le milieu offensif soit à la hauteur. Et visiblement, dans son comportement, Gourcuff faisait quelque peu grincer des dents Domenech. En effet, ce dernier, dans son livre intitulé Tout seul, racontait : « J'avais envie de mettre des gifles avec son air de garçon candide, de pauvre petit malheureux à qui on veut du mal, un meneur, c’est un guerrier, pas un suiveur, réveille-toi Yoann ! ».