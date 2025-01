Équipe de France : Deschamps lui laisse la place, Zidane prêt à refuser ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a une semaine, Didier Deschamps a lâché une bombe en annonçant qu’il quitterait ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Forcément, Zinédine Zidane est fortement pressenti pour lui succéder. Mais entre temps, un troisième retour du côté du Real Madrid semble potentiellement possible. Explication.

Une page s’apprête à être tournée du côté de l’équipe de France. En effet, Didier Deschamps a annoncé la semaine dernière qu’il quitterait son poste de sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2026, en direct du plateau de TF1.

Deschamps annonce son départ des Bleus pour 2026

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », a ainsi confié Didier Deschamps, vainqueur du mondial 2018 en tant que sélectionneur de l’équipe de France, mais aussi finaliste de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022.

« La place qui se libère à Madrid pour Zinedine Zidane, avant celle en équipe de France ? »

Dès la fin de cette grosse annonce, un nom est rapidement revenu pour la succession de Deschamps : celui de Zinédine Zidane. Sans emploi depuis 2021, le Ballon d’Or 1998 pourrait renouer ses liens profonds avec la sélection française. Cependant, alors que le Real Madrid est mal en point, le journaliste de RMC Arthur Perrot a brièvement évoqué un possible retour du coach légendaire en Espagne : « Scénario écrit d’avance ? La place qui se libère à Madrid pour Zinedine Zidane, avant celle en équipe de France ? », a écrit ce dernier sur X. Affaire à suivre...