Énorme surprise de Deschamps, il annonce du lourd

Alors que l’on pensait que Bradley Barcola serait l’unique surprise de la liste de l’équipe de France pour l’Euro en Allemagne, Didier Deschamps a frappé encore plus fort en rappelant N’Golo Kanté. Un choix qui fait parler compte tenu du fait que le champion du monde 2018 évolue en Arabie Saoudite. Mais Seko Fofana rassure tout le monde.

En dehors de Bradley Barcola, dont la sélection avait fuité plusieurs heures auparavant, la liste de Didier Deschamps ne devait pas comporter de surprises majeures. Et finalement, il y en a une énorme. Et pour cause, deux après sa dernière sélection, N'Golo Kanté a été convoqué pour l'Euro en Allemagne. Une décision qui fait parler puisque le champion du monde 2018 évolue en Arabie Saoudite depuis l'été dernier. Par conséquent, des questions se posent sur son niveau, mais Seko Fofana, qui évolue également dans le championnat saoudien, se montre très rassurant.

Un joueur du PSG critiqué, Deschamps vide son sac en direct https://t.co/inqufDLmhZ pic.twitter.com/0GJFirZ3T7 — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

«Sincèrement, il n'a rien perdu»

« Il m'a toujours impressionné. J'ai joué deux fois contre lui cette saison et je peux vous dire qu'il a toujours le même niveau. C'est un gars qui a une intensité incroyable. Vendredi, ce qui m'a le plus marqué, c'est son leadership. Il y avait beaucoup d'absents dans son équipe et par son jeu, ses courses, ce qu'il dégage, on sentait qu'il était très important. Sincèrement, il n'a rien perdu. Dans sa capacité à récupérer le ballon, sa vision de jeu, ses projections. Et ça ne me surprend pas du tout parce qu'il a un état d'esprit incroyable. Il garde toujours cette exigence. Il n'est pas venu ici pour se reposer. Et ça, ici, les gens le sentent. C'est quelqu'un de très populaire », assure le milieu de terrain d’Al-Ettifaq FC dans les colonnes de L’EQUIPE , avant de poursuivre..

«On va voir le N'Golo Kanté que les Français connaissent»