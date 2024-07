Barcola choisit l’équipe de France, voilà pourquoi

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG a décidé de miser environ 50M€ sur Bradley Barcola. Cela s’est révélé être une vraie réussite et, grâce à ses belles performances, l’attaquant a été sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Pourtant, le Parisien aurait également pu porter les couleurs du Togo, lui qui a la double nationalité. Ancienne légende des Éperviers, Emmanuel Adebayor a expliqué pourquoi Barcola avait finalement choisi la France.

Tout va très vite pour Bradley Barcola. Après avoir disputé ses premiers matches en Ligue 1, l’attaquant a été transféré l’été dernier au PSG, pour environ 50M€. Il y a gagné ses premiers titres et il a également pu goûter à la Ligue des champions. Le Parisien a brillé sous les ordres de Luis Enrique, ce qui lui a même ouvert les portes de l’équipe de France.

Adebayor explique pourquoi Barcola a choisi la France

Actuellement, Bradley Barcola se trouve en Allemagne, où il dispute l’Euro avec l’équipe de France. Il a d’ailleurs été titulaire contre la Pologne, lors du dernier match de poules. Pourtant, le joueur du PSG aurait pu ne jamais porter le maillot des Bleus. En effet, ce dernier possède également la nationalité togolaise. Mais le choix a finalement été simple pour l’attaquant et Emmanuel Adebayor, meilleur buteur de l’histoire des Éperviers , a expliqué, lors d’un live TikTok pourquoi Barcola avait choisi de représenter la France. « Il va jouer dans une équipe qui a déjà gagné la Coupe du Monde. Est-ce que, avec le Togo, il peut gagner une CAN ? Non. Est-ce que, avec le Togo, il peut se qualifier en Coupe du Monde actuellement ? Je ne pense pas. Je ne peux pas être déçu qu’il choisisse de jouer pour la France. C’est un jeune frère, je suis content pour lui. Il faut aussi être réaliste : jouer pour la France va lui ouvrir d’autres portes et lui donner plus de visibilité. Il est d’abord Français, c’est son pays de naissance. Il joue également au PSG, un grand club européen qui envisage de gagner la Ligue des Champions. Jouer pour la France, au-delà du côté sportif, lui apporte énormément de garanties financières et de visibilité comparé au Togo. Les sponsors, les primes de matchs, de qualification. »

« Avec la France, tu es tranquille »