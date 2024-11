Absence de Mbappé : Le choix de Deschamps intrigue la Suède

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Kylian Mbappé n’avait pas participé aux deux derniers matchs de l’équipe de France, on s’attendait à le revoir pour affronter Israël et l’Italie. Apte physiquement, le joueur du Real Madrid n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps. Si le sélectionneur des Bleus a assuré que cela n’avait rien à voir avec les problèmes extra-sportifs de Mbappé, en Suède, on se pose tout de même certaines questions.

Ayant pris la décision de ne pas sélectionner Kylian Mbappé pour les deux prochains matchs de l’équipe de France, Didier Deschamps n’avait pas souhaité se justifier. Le sélectionneur des Bleus s’était notamment contenté de dire concernant l’absence du joueur du Real Madrid : « Ce que je peux vous dire, deux choses : Mbappé voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte, à partir du moment où la présomption d'innocence existe ».

Malaise Mbappé : Ça fait parler dans le vestiaire des Bleus ! https://t.co/DAIfRpRUYy pic.twitter.com/IJ6bbosvw5 — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

« Est-ce qu’ils savent quelque chose que nous ne savons pas ? »

L’affaire de Kylian Mbappé à Stockholm n’expliquerait donc pas sa non-sélection en équipe de France selon les dires de Didier Deschamps. Et pourtant, du côté de la Suède, on se pose certaines questions. C’est ce qu’a expliqué Johanna Franden, correspondante pour Aftonbladet à Paris, pour Footmercato. La journaliste a ainsi expliqué : « On se pose des questions par rapport à sa non-convocation. Est-ce qu’ils savent quelque chose que nous ne savons pas ? J’ai trouvé ça bizarre, le fait de dire lui veut venir mais c’est mieux comme ça ».

« Deschamps en sait sûrement plus sur l’histoire »

« Deschamps en sait sûrement plus sur l’histoire. Mais peut-être que ça ne veut rien dire. Il s’est aussi peut-être dit qu’on allait lui parler de l’enquête, qu’il serait interrogé comme c’est le capitaine et qu’il doit se présenter en conférence de presse. Comme Deschamps refuse d’en dire plus, c’est dur à savoir », a-t-elle poursuivi à propos de la décision de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé.