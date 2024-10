Eleven All Stars 2 / Espagne - France : «Horrible», il déballe tout après le grave incident !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Certes, l'Espagne a remporté le match des streamers face à la France ce samedi soir (2-0). Mais le résultat est passé au second plan suite aux nombreux dérapages racistes dont ont été victimes les tricolores. Visé par des cris de singe, Brawks n'a pu retenir ses larmes. Entraîneur de l’équipe de France des streamers, Saïd Dorbani a exprimé son ras-le-bol.

L’Espagne n’est pas connue pour être la terre la plus tolérante. Star du Real Madrid, Vinicius Jr peut en témoigner, lui qui a été victime de nombreuses insultes racistes au cours de sa carrière. Malheureusement, un nouveau dérapage a eu lieu lors de la rencontre des streamers entre l’Espagne et la France. Membre de la team d’Aminematué, Brawks a reçu des cris de singe de la part d’un supporter. Ses coéquipiers ont décidé de le soutenir en quittant le stade avant de revenir sur la pelouse du Civitas Metropolitano de Madrid.

Eleven All Stars 2 : Inoxtag, Amine... Les streameurs français balancent sur le scandale raciste ! https://t.co/3WQYeeEg8A pic.twitter.com/CC75DQWjob — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

La colère des joueurs français

L’Espagne a pris sa revanche en battant la France à domicile (2-0). Mais le score paraît bien dérisoire au vu des événements qui sont survenus ce samedi soir. Entraîneur de l’équipe de France des streamers, dont faisaient partie Michou, Carlito ou encore Inoxtag, Saïd Dormani a poussé un gros coup de gueule après le coup de sifflet final.

« C’est vraiment insupportable, c’est horrible »

« C’est horrible. C’est quelque chose que je n’avais vécu. Ce n’est pas moi qui l’ai subi. J’ai vu le geste. C’est vraiment insupportable, c’est horrible. Quand ça nous tombe dessus, on n’est jamais prêts. On a tous été choqués. On a appris en plus via les réseaux sociaux que des supporters français se sont aussi fait insulter. On s’est concertés avec les joueurs, Brawks, SDM, Amine et on a décidé de rentrer aux vestiaires. Si le match avait continué, c’est sûr qu’il y aurait eu des mauvais gestes. Il fallait vraiment faire redescendre la tension. Je remercie les joueurs espagnols qui se sont excusés. Certains avaient les larmes aux yeux et voulaient arrêter. Ils avaient honte, on les comprend » a-t-il confié dans des propos rapportés par Ouest-France.