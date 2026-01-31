De Zerbi ne quitte pas l’OM : Il dévoile en direct la «seule raison» pour laquelle l’entraîneur reste !

Depuis la défaite face à Bruges et l’élimination en Ligue des champions, plusieurs sources ont affirmé que Roberto De Zerbi pourrait quitter l’OM. Ce vendredi, le technicien italien était toutefois bien présent en conférence de presse, déterminé à rester. Une décision qui ne serait pas franchement due à la volonté de l’entraîneur italien, mais plutôt à un autre facteur. Explication.

Pour le moment, Roberto De Zerbi est toujours l’entraîneur de l’ OM , mais jusqu’à quand. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'Italien a eu l'occasion de revenir sur sa situation qui a beaucoup fait parler ces dernières heures, suite à l'élimination en Ligue des champions. « Je pense qu'il n'y a rien à confirmer. Je suis toujours l'entraîneur de l'OM. J'ai entraîné et préparé l'équipe, je serai sur le banc demain », a-t-il fait savoir. Et d'ajouter : « Je pense que j'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, j'aime ça, c'est ma passion. Les joueurs me soutiennent. Ce qui m'énerve, c'est la défaite, de cette manière-là, de manquer de régularité ».

« À la place des supporters de Marseille, je serais quand même très inquiet »

Mais pour Jean-Michel Larqué, qui s’est exprimé dans l’émission Rothen s’enflamme, le départ de l’entraîneur de 46 ans coûterait simplement trop cher au club phocéen. « D’abord, je crois qu’il fait encore cette conférence pour une seule raison : parce que son départ couterait trop cher ; sinon, il ne serait pas là. (...) J’ai regardé la campagne européenne de De Zerbi. C’est un acteur de série B qui voudrait être James Bond dans tous les films mais qui n’en a pas les épaules. »

Selon Jean-Michel Larqué, Roberto De Zerbi devrait donc bien rester à l’OM, une mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais à ses yeux : « Il a commencé par une défaite encourageante face au Real, qui ne casse pas trois pattes et un canard depuis le début de la saison. Il a remporté trois victoires en neuf matchs. Au Sporting, il s’est planté ; contre l’Atalanta, il s’est planté ! Ça m’a rappelé 1993 et l’équipe de France qui devait prendre un point sur les deux derniers matchs (pour se qualifier pour le Mondial 94 face à Israël et la Bulgarie, ndlr), il en a pris zéro ! En guise de zéro, il en a pris trois contre Liverpool, il est allé à Bruges, il en a pris trois et il en a marqué zéro ! À la place des supporters de Marseille, je serais quand même très inquiet. Je répète, il est là pour une seule raison : lui et son armée mexicaine, car ils doivent être une quinzaine dans le staff et quand je dis quinze je suis peut-être modeste, ça coûte trop cher pour les virer. »