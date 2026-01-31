Crise à l’OM : Cette décision que Frank McCourt n’est absolument pas prêt à prendre !

Après l’élimination de l’OM en Ligue des champions, la situation est plus que tendue à Marseille. Forcément pointé du doigt, Roberto De Zerbi n’a pour le moment pas quitté le club phocéen alors que certaines sources affirmaient qu’il était prêt à le faire. Toutefois, la décision ultime reviendra à Frank McCourt et le propriétaire de la formation marseillaise semble catégorique dans ce dossier.
Roberto De Zerbi terminera-t-il la saison à l’OM ? La question a le mérite d’être posée car le crédit de l’entraîneur italien a considérablement diminué avec l’élimination en Ligue des champions mercredi soir. À cela il faut également rajouter le Trophée des champions perdu face au PSG. Bref, cela commence à faire beaucoup pour les dirigeants marseillais.
De Zerbi semble vouloir rester longtemps à l’OM
Selon différentes sources, Roberto De Zerbi aurait pensé à quitter l’OM à la suite de l’élimination en Ligue des champions. Pourtant, l’Italien était bien présent en conférence de presse ce vendredi et il a tenu un discours bien différent devant les journalistes. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je pense que j'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, j'aime ça, c'est ma passion. Les joueurs me soutiennent. Ce qui m'énerve, c'est la défaite, de cette manière-là, de manquer de régularité. Ce n'est pas une question de passion, plutôt un sentiment d'impuissance parfois. J'aurais préféré faire un autre parcours, perdre d'une autre manière. Ce sont des défaites qui vous marquent, qui sont importantes, mais on a la force pour se relever, on l'a toujours fait. Il faut faire deux victoires, et je pense qu'on verra les choses différemment. »
McCourt ne veut pas licencier De Zerbi
Dans l’émission Rothen s’enflamme, le journaliste Florent Germain qui suit l’OM au quotidien a donné plus d’informations sur le cas Roberto De Zerbi. Selon lui, s’il ne souhaite pas démissionner, le départ de l’Italien est impossible, car il couterait bien trop cher à Frank McCourt. « Jusqu’à tard le soir, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont parlé. Est-ce qu’il a vraiment mis son départ dans la balance ? Écoutez, ça a forcément été évoqué avec les dirigeants. Mais il n’a pas démissionné. Et je peux vous garantir que si l’OM avait eu en tête de se dire ‘oui, de toute façon Roberto, faut prendre une décision…’, Frank McCourt, à aucun moment, n’aurait validé les indemnités liées à un licenciement de lui et de son staff. C’est trop coûteux. Donc si De Zerbi ne décidait pas de démissionner, la question de son départ ne se posait plus trop. »