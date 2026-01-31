Crise à l’OM : Cette décision que Frank McCourt n’est absolument pas prêt à prendre !

Alexis Brunet

Après l’élimination de l’OM en Ligue des champions, la situation est plus que tendue à Marseille. Forcément pointé du doigt, Roberto De Zerbi n’a pour le moment pas quitté le club phocéen alors que certaines sources affirmaient qu’il était prêt à le faire. Toutefois, la décision ultime reviendra à Frank McCourt et le propriétaire de la formation marseillaise semble catégorique dans ce dossier.

Roberto De Zerbi terminera-t-il la saison à l’OM ? La question a le mérite d’être posée car le crédit de l’entraîneur italien a considérablement diminué avec l’élimination en Ligue des champions mercredi soir. À cela il faut également rajouter le Trophée des champions perdu face au PSG. Bref, cela commence à faire beaucoup pour les dirigeants marseillais.

😱 La dernière fois que l’OM a passé la phase de groupe de la Ligue des Champions (𝟮𝟬𝟭𝟭) :



▫️Mbappé avait 13 ans 👶

▫️l’Iphone 4s venait de sortir 📱

▫️Snapchat n’existait pas encore 👻

▫️Messi 🇦🇷 avait encore 2 Ballons d’Or, Ronaldo 🇵🇹 1 seul 🌕

▫️Netflix n’existait pas… pic.twitter.com/kH3PBbIkss — BeFootball (@_BeFootball) January 29, 2026

De Zerbi semble vouloir rester longtemps à l’OM Selon différentes sources, Roberto De Zerbi aurait pensé à quitter l’OM à la suite de l’élimination en Ligue des champions. Pourtant, l’Italien était bien présent en conférence de presse ce vendredi et il a tenu un discours bien différent devant les journalistes. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je pense que j'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, j'aime ça, c'est ma passion. Les joueurs me soutiennent. Ce qui m'énerve, c'est la défaite, de cette manière-là, de manquer de régularité. Ce n'est pas une question de passion, plutôt un sentiment d'impuissance parfois. J'aurais préféré faire un autre parcours, perdre d'une autre manière. Ce sont des défaites qui vous marquent, qui sont importantes, mais on a la force pour se relever, on l'a toujours fait. Il faut faire deux victoires, et je pense qu'on verra les choses différemment. »