Nouvelles révélations sur le calvaire de Cristiano Ronaldo

Au Qatar, pour sa dernière Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a été très en difficulté, au point de s’être retrouvé sur le banc lors des huitièmes et quarts de finale contre la Suisse puis le Maroc. Une situation inédite en sélection pour la quintuple Ballon d’Or qui n’a pas manqué de faire parler. Bernardo Silva a d’ailleurs raconté les coulisses de cet épisode.

Pour sa dernière Coupe du monde, Cristiano Ronaldo s'attendait probablement à mieux. Et pour cause, la star portugaise ne sera jamais championne du monde après l'élimination en quarts de finale. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo s'est même retrouvé sur le banc contre la Suisse et le Maroc. Une situation commentée par Bernardo Silva.

«Nous n'avons pris connaissance de l'équipe dans le vestiaire»

« Entre nous, nous avons discuté et nous nous sommes demandé si cela était possible ou non, car les joueurs parlent. Mais nous n'avons pris connaissance de l'équipe dans le vestiaire que lorsque nous sommes arrivés au stade, deux heures avant le match », lance le joueur de Manchester City à Record avant de défendre le choix de Fernando Santos.

«Cela ne me choque jamais qu'il décide de prendre l'un ou l'autre»