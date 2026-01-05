C'est terminé, Aubameyang finit en larmes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de pleurer pour l'échec de l'OM à l'accession de la finale de la Ligue Europa au printemps 2024, Pierre-Emerick Aubameyang s'est émotionnellement effondré 12 ans plus tôt avec sa sélection. La faute à un tir au but raté contre le Mali en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations à la maison.

Pierre-Emerick Aubameyang a vécu quelques désillusions au fil de sa carrière. A l'OM, il a vu son équipe se faire éliminer en demi-finales de la Ligue Europa en 2024. En sélection, il faut remonter à 14 ans en arrière avec la Coupe d'Afrique des nations de 2012. A seulement 22 ans, « Aubam » défendait les couleurs du drapeau gabonais à domicile puisque cette édition se déroulait au Gabon et en Guinée équatoriale.

«Coach, je préfère être le dernier» Son ancien sélectionneur Gernot Rohr qui s'occupe actuellement du Bénin, est revenu pour L'Equipe sur cette séance de tirs au but en quart de finale contre le Mali qui a fini en crève-cœur pour Pierre-Emerick Aubameyang. « J'y vais pour préparer la CAN 2012 au pays. Il y avait à l'époque un Championnat qui n'existe plus. J'avais la chance d'avoir un ministre des Sports très footeux. On est éliminés par le Mali d'Alain Giresse en quarts de finale (1-1, 4-5 aux t.a.b.), sans perdre un match. Et sur cette rencontre, je voulais mettre Pierre-Emerick Aubameyang, qui était jeune (22 ans alors), en premier tireur de la série, mais lui m'a dit : "Coach, je préfère être le dernier." »