«Catastrophique», Zidane craque en plein bonheur !

Après avoir marqué l'histoire lors de la Coupe du Monde 1998 avec l'équipe de France, Zinedine Zidane a eu beaucoup de mal à retrouver un bon niveau dans les mois qui ont suivi la compétition. Et l'ancien numéro 10 reconnait d'ailleurs avoir craqué sur le plan sportif après ce moment de pur bonheur en Coupe du Monde.

Zinedine Zidane et les joueurs de l'équipe de France ont marqué l'histoire en 1998 avec leur sacre en Coupe du Monde en finale contre le Brésil (3-0). Mais les mois qui ont suivi de moment de bonheur intense, le numéro 10 des Bleus a eu beaucoup de mal à enchaîner et à retrouver de bonnes sensations sur le terrain. Zidane s'était lâché à ce sujet en 2022 dans un entretien accordé à L'EQUIPE.

« Après la Coupe du monde, je suis catastrophique » Il estime que 1998 n'était pas forcément sa meilleure année sportive : « Les six premiers mois jusqu’à la finale, pas les six derniers. Après la Coupe du monde, je suis catastrophique ! Je ne mettais plus un pied devant l’autre. Même mes copains me disaient : “Mais c’est ton cousin qui joue, c’est ton cousin qui est revenu à la Juve !” Quand vous gagnez un grand titre comme la Coupe du monde, vous avez tendance à vous relâcher. Et moi, je me suis vraiment bien relâché ! Et pour repartir, c’est dur. Il faut du temps », confie Zinedine Zidane.