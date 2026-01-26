CAN 2025 : L'humiliation continue avec Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une journée en enfer. Au Maroc, dans le cadre de la finale de Coupe d'Afrique des nations, un homme a sombré alors qu'il disposait de la balle du match entre ses pieds dans les ultimes instants de la rencontre. Une panenka ratée qui lui a valu bien des critiques et moqueries. Une semaine plus tard, Mbappé pourrait lui avoir, sans le vouloir, asséné le coup de grâce. Explications.

La finale de la Coupe d'Afrique des nations remonte au dimanche 18 janvier. Il y a seulement une semaine donc. Et pourtant, au vu de la couverture médiatique et des nombreuses rumeurs ou prises de paroles qui ont été effectuées dans la presse, on pourrait se dire que le verdict de cette CAN est plus vieux que cela. Un dénouement triste pour Brahim Diaz, meilleur buteur de la compétition, mais qui restera celui qui a tenté une panenka à la toute fin du temps additionnel, ratée. Le Sénégal a puni le Maroc pendant les prolongations grâce à une frappe lourde de Pape Gueye. Défaite des Lions de l'Atlas face aux Lions de la Teranga.

«Mbappé qui colle une panenka devant les yeux de Brahim Diaz» Pendant les célébrations du titre à Dakar, Iliman Ndiaye s'est moqué de Brahim Diaz en effectuant la célébration signature du Marocain lorsqu'il marquait avec la sélection lors de la CAN. Samedi soir, Diaz retrouvait la vie de club avec le déplacement du Real Madrid dans le stade de Villarreal. Un succès sur le score de 2 buts 0 grâce à un doublé signé Kylian Mbappé avec une panenka en guise de dédicace à Brahim Diaz selon les propos du principal intéressé après la rencontre. Ce qui n'a pas eu l'effet escompté dans la presse, assez surprise de ce geste. A commencer par le journaliste Nabil Djellit qui a communiqué le message suivant sur son compte X. « Mbappé qui colle une panenka devant les yeux de Brahim Diaz. Aucune intention de l'aider à oublier. Froidement ».