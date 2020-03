Foot - Manchester United

Manchester United : Paul Pogba lance une cagnotte pour lutter contre le Coronavirus !

Publié le 15 mars 2020 à 22h50 par H.G.

Alors que l’Europe fait face à la pandémie de Covid-19 ces derniers jours, Paul Pogba a annoncé qu’il lançait une cagnotte destinée à la lutte contre la maladie.