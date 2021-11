Foot - Manchester United

Manchester United : L'incroyable anecdote de Patrice Evra sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 novembre 2021 à 22h40 par A.D.

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Patrice Evra a eu l'occasion d'être invité à déjeuner par la star portugaise. Mais comme l'a révélé l'ancien international français, ce repas avec CR7 était le plus ennuyeux de sa vie.