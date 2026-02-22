Erling Haaland : Boire beaucoup de cocktails pendant «trois jours», le conseil improbable pour évacuer la pression !

Axel Cornic

A seulement 25 ans, Erling Haaland ne cesse d’impressionner, que ce soit avec sa sélection ou bien son club de Manchester City. Et cette saison encore, l’attaquant joue un rôle primordial dans les succès mancuniens, avec notamment une course au titre en Premier League véritablement infernale, face à Arsenal.

Quand on dit Erling Haaland, on pense machine à buts. Le Norvégien est l’un des réalisateurs les plus prolifiques de la planète football. Cette saison il totalise pas moins de 29 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues avec Manchester City, ce qui est assez incroyable pour un joueur de son âge. Mais pour le moment, ça ne fait pas tout...

City et Haaland ne lâchent rien Car les Citizens sont toujours deuxièmes de Premier League, derrière un Arsenal inarrêtable et qui allongé la cadence ce dimanche, avec sa victoire dans le derby londonien face à Tottenham. Mais Haaland et ses coéquipiers sont encore là, puisqu’ils ont arraché la victoire face à Newcastle (2-1) et ont toujours un match à rattraper, avec tout de même cinq points de retard. Ils n’ont plus le droit à l’erreur, en attendant le choc direct su 18 avril prochain, avec la réception des Gunners à Manchester.