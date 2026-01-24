Le PSG contre Guardiola : La bagarre que personne n'a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le nom de Pep Guardiola a été lié au PSG à diverses reprises par le passé pour que le technicien espagnol finisse par prendre les rênes de l'équipe première. Il n'en a rien été. Et à l'instant T, il semblerait que le coach de Manchester City prépare un sale tour sur le marché des transferts au Paris Saint-Germain...

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Depuis maintenant une semaine, les informations fusent dans le feuilleton Dro Fernandez qui pourrait, si tout se passe bien, devenir la première et sans doute unique recrue hivernale du PSG. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, formé au FC Barcelone, veut tourner le dos au club blaugrana afin de s'engager en faveur du Paris Saint-Germain par le biais de la clause libératoire à 6M€ présente dans son bail au Barça.

Le transfert de Dro Fernandez s'éternise au PSG, Pep Guardiola s'invite à la fête Néanmoins, il y a un hic dans l'histoire. Travaillant sur le maintien de bonnes relations avec le FC Barcelone, le PSG discuterait d'un transfert à l'amiable à un montant supérieur aux 6M€ de ladite clause libératoire. Les jours défilent et aucun terrain d'entente ne semble se dessiner entre les parties concernées. De quoi permettre à d'autres clubs de s'engouffrer dans la brèche à l'instar de Manchester City d'après Marc Mechenoua.