Le PSG contre Guardiola : La bagarre que personne n'a vu venir

Le nom de Pep Guardiola a été lié au PSG à diverses reprises par le passé pour que le technicien espagnol finisse par prendre les rênes de l'équipe première. Il n'en a rien été. Et à l'instant T, il semblerait que le coach de Manchester City prépare un sale tour sur le marché des transferts au Paris Saint-Germain...
Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Depuis maintenant une semaine, les informations fusent dans le feuilleton Dro Fernandez qui pourrait, si tout se passe bien, devenir la première et sans doute unique recrue hivernale du PSG. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, formé au FC Barcelone, veut tourner le dos au club blaugrana afin de s'engager en faveur du Paris Saint-Germain par le biais de la clause libératoire à 6M€ présente dans son bail au Barça.
Le transfert de Dro Fernandez s'éternise au PSG, Pep Guardiola s'invite à la fête
Néanmoins, il y a un hic dans l'histoire. Travaillant sur le maintien de bonnes relations avec le FC Barcelone, le PSG discuterait d'un transfert à l'amiable à un montant supérieur aux 6M€ de ladite clause libératoire. Les jours défilent et aucun terrain d'entente ne semble se dessiner entre les parties concernées. De quoi permettre à d'autres clubs de s'engouffrer dans la brèche à l'instar de Manchester City d'après Marc Mechenoua.
Le PSG avec Manchester City, le Borussia Dortmund et Chelsea ?
Sur son compte X, le journaliste affirmait vendredi soir que le club entraîné par Pep Guardiola serait entré en contact avec les agents de Dro Fernandez. Il en serait de même pour Chelsea lorsque le Borussia Dortmund aurait formulé de multiples offres. Le PSG s'oppose à Guardiola ainsi qu'à deux autres gros clubs d'Europe dans la course à la signature de la jeune pépite barcelonaise issue de La Masia.