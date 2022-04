Foot - Liverpool

Liverpool - Malaise : Jürgen Klopp monte au créneau pour Mohamed Salah !

4 avril 2022

Connaissant une petite méforme récemment avec Liverpool, Mohamed Salah peut compter sur le soutien de Jürgen Klopp. L’entraîneur des Reds a assuré qu’il n’y avait rien à craindre en ce qui concerne l’état de forme de l’Égyptien.