Liverpool : Klopp en colère contre Sadio Mané ? Il répond !

Publié le 14 mai 2021 à 14h40 par La rédaction

En colère après le match contre Manchester United jeudi, Sadio Mané avait refusé de serrer la main de Jurgen Klopp au coup de sifflet final. Le manager de Liverpool s'est expliqué de manière très classe aujourd'hui.