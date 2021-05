Foot - Liverpool

Liverpool : Klopp s'enflamme totalement pour Pep Guardiola !

Publié le 13 mai 2021 à 8h22 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2021 à 8h24

Alors que Manchester City vient d'être sacré champion d'Angleterre, Jürgen Klopp a été interrogé sur Pep Guardiola en conférence de presse. Et le technicien allemand n'avait que des mots élogieux pour son homologue.