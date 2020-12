Foot - Liverpool

Liverpool : Nommé meilleur entraîneur, Klopp s'enflamme !

Publié le 17 décembre 2020 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 17 décembre 2020 à 22h54

Vainqueur du Trophée The Best du meilleur entraîneur, Jürgen Klopp (Liverpool) devance Hans-Dieter Flick (Bayern) et Marcelo Bielsa (Leeds). Et l'entraîneur des Reds affiche sa satisfaction.