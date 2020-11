Foot - Liverpool

Liverpool : Klopp rend lui aussi hommage à Maradona

Publié le 26 novembre 2020 à 14h20 par H.K.

Depuis l’annonce de son décès ce mercredi 25 novembre, Diego Maradona reçoit de très nombreux hommages à travers le monde. Et Jürgen Klopp a lui aussi salué sa mémoire…