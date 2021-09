Foot - Arsenal

Arsenal : Un gros nom pour prendre la succession d'Arteta ?

Publié le 4 septembre 2021 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2021 à 22h41

Auteurs d’un début de saison très décevant, les Gunners se trouvent bons derniers de Premier League. De quoi menacer la place d’Arteta, qui pourrait être remplacé par Antonio Conte.