Cyclisme : Révolution pour le Tour de France 2024, il dit tout

Thibault Morlain

En 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques et cela va avoir de grosses répercussions sur le Tour de France qui se tiendra quelques jours auparavant. Ainsi, pour des raisons de sécurité, l’arrivée de la Grande Boucle ne se tiendra pas sur les Champs-Elysées, mais plutôt du côté de Nice. Une incroyable révolution à propos de laquelle Christian Prudhomme, directeur du Tour, s’est prononcé.

Pour le Tour de France 2024, il faudra faire avec un énorme changement. Pas d’arrivée sur les Champs-Elysées comme le veut la tradition. En effet, en raison de la proximité avec les Jeux Olympiques, la décision a été prise de délocaliser l’arrivée de la Grande Boucle et cela est désormais officiel, cela se fera du côté de Nice. Pour L’Equipe , Christian Prudhomme, directeur du Tour, en a alors dit plus à ce sujet.

« Ça va nous permettre de proposer un feu d'artifice final qui sera formidable »

« Nous sommes tous hyper heureux que les Jeux Olympiques aient lieu en France et à Paris. C'est formidable pour tout le monde, le sport français et au-delà. Mais c'était complètement impossible de terminer le Tour à Paris, les forces de police et de gendarmerie auront suffisamment de travail pour ne pas en rajouter. Il y a une forme d'évidence, de bon sens. La Côte d'Azur nous offrira un cadre d'exception d'un point de vue esthétique, le lieu le plus connu par les étrangers en France après Paris. Partant de Nice et de sa métropole, on va utiliser ce terrain complètement différent pendant tout le week-end, ça va nous permettre de proposer un feu d'artifice final qui sera formidable », a d’abord expliqué Christian Prudhomme.

« Nice a un historique »