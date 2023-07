Cyclisme : Gaudu prêt à renverser la table ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il est pour l’instant distancé dans la lutte pour le podium, à plus de trois minutes, David Gaudu a-t-il perdu tout espoir d’aller chercher la troisième place à Paris ? Certains signaux amènent à penser qu’il est en mesure de renverser la table dans les Alpes. Analyse.

Alors qu’il a lentement mais régulièrement perdu du terrain sur les meilleurs depuis le départ du Tour de France, ce qui fait qu’il pointe désormais à trois minutes du podium, tournant autour de la dixième place au classement général, David Gaudu est-il en capacité de retourner la situation dans les Alpes pour aller chercher le podium ?

Un signe qui ne trompe pas sur sa forme…

Certains éléments amènent à penser que c’est possible. Hier, dans la grande bataille du Beaujolais, au cours de laquelle la lutte a été terriblement intense, mettant plusieurs ténors en situation difficile, David Gaudu a rétabli la situation en costaud, alors qu’il était piégé dans un groupe avec plusieurs ténors, sortant dans une bosse pour rejoindre le premier groupe alors que ça roulait très fort à tous les échelons de la course. Un signe qui ne trompe pas sur le fait que le grimpeur breton a les jambes alors qu’arrivent un menu XXL dans les Alpes, un massif qui lui a toujours été favorable et qu’il affectionne particulièrement. Autant d’éléments qui amènent à penser qu’il pourrait renverser la table dans les prochains jours, d’autant que certains ténors ont commencé à montrer des signes de fatigue dans l’étape d’hier.

« Gaudu 3ème ? J’y crois encore »