Wembanyama sort du silence pour l'avenir de Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé fait parler la terre entière. Le Français aurait fait son choix dernièrement, puisqu'il aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, et de potentiellement rejoindre le Real Madrid. Pour Victor Wembanyama, grand fan du club français, le départ de l'attaquant était inévitable, et le basketteur essaye de se faire une raison.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Cette question est longtemps restée en suspens, mais il se pourrait finalement que l'on connaisse la réponse. En effet, l'attaquant aurait annoncé au PSG son choix de ne pas prolonger son contrat, et donc de quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. Les supporters parisiens vont donc devoir se faire une raison.

Wembanyama se prononce sur le cas Mbappé

Le PSG est supporté par de nombreuses stars, à commencer par le basketteur français, Victor Wembanyama. Ce dernier a d’ailleurs été interrogé par Mundo Deportivo , au sujet du possible départ de Kylian Mbappé. Le joueur de San Antonio s'est montré touché par le choix du champion du monde, mais cela devait bien finir par arriver selon lui. « Il aurait été difficile de le garder plus longtemps à Paris, je lui souhaite toute la chance du monde et qu'il gagne le plus de Ligue des Champions possible. De toute façon, il jouera encore pour l'équipe de France et il pourrait gagner beaucoup de Coupes du monde. »

Le Real Madrid n'a pas encore d'accord total avec Mbappé

Bien que l'avenir de Kylian Mbappé semble s'inscrire du côté du Real Madrid, le club espagnol ne possède pas encore d'accord total avec le Français. Il y a fort à parier que les négociations vont continuer pendant de longs mois, afin de trouver un terrain d'entente. La question des droits à l'image devrait notamment occuper les différentes parties pendant un moment.