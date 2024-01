Une chose étrange se produit en NBA, Steve Kerr réclame un changement de règles

Florian Barré

Les statistiques des matchs de la NBA sont stupéfiantes cette saison, à tel point que ce n'est pas une hyperbole de dire que la semaine dernière a été essentielle dans l'histoire de la ligue. Joël Embiid et Luka Doncic ont tous deux dépassé les 70 points sur un match quand Karl-Anthony Towns et Devin Booker atteignaient la barre des 60 points. Ainsi, certains, comme Steve Kerr, affirment qu'il est temps que la NBA reprenne le contrôle.

La semaine dernière, Luka Doncic a marqué 73 points, à égalité pour le quatrième total le plus élevé de l'histoire de la NBA. Quelques jours auparavant, Joel Embiid en avait inscrit 70. Avant ce mois-ci, seuls six joueurs dans l'histoire avaient atteint le seuil des 70 points. Ainsi certains observateurs trouvent que les matchs tournent à la « farce ». Mais les statistiques avancées ci-dessus ne sont pas le fruit du hasard. Les scores sont en hausse dans la ligue, avec des équipes marquant en moyenne 115,6 points par match, le plus haut depuis 1969-70, selon Mercury News .

Steve Kerr s’inquiète

Les 20 meilleures prestations de l'histoire, mesurées en points par possession, datent toutes des quatre dernières saisons, a également noté Matt Moore d' Action Network . Un exemple précis est d’ailleurs très parlant : les LA Clippers ont marqué 107,9 points par match en 2013-14 (record en NBA à l’époque), une marque qui les placerait au 29e rang de la ligue cette saison. « La façon dont nous organisons le match favorise l'offensive comme elle ne le faisait pas il y a 15 ans. » a déclaré l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, qui suggère une modification des règles.

Wilt Chamberlain bientôt surpassé ?