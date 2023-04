NBA : «Un talent effrayant», une légende se lâche sur Wembanyama

Hugo Chirossel

Âgé de seulement 19 ans, Victor Wembanyama fait déjà beaucoup parler de lui en NBA. Le phénomène français a récemment officialisé son inscription pour la prochaine Draft et fera son arrivée dans la ligue la saison prochaine. Dirk Nowitzki, légende des Dallas Mavericks, s’est récemment exprimé sur le joueur des Mets 92.

« C'est une année avec beaucoup de bonnes nouvelles pour moi. Je veux d'abord remercier toutes les personnes qui ont fait partie de cette épopée, mes coachs, ma famille. Et je suis très excité d'annoncer que je vais m'inscrire à la draft 2023 . » Il y a quelques jours, Victor Wembanyama a officialisé son inscription pour la Draft 2023. L’arrivée du phénomène français âgé de seulement 19 ans ne fait plus aucun doutes depuis un petit moment maintenant et il est déjà très attendu en NBA.

« C’est effrayant de voir à quel point ce gamin est talentueux »

En marge du tirage au sort de la Coupe du monde 2023, Dirk Nowitzki s’est exprimé sur Victor Wembanyama, dans un entretien accordé au site de la FIBA . « Alors que vous croyez avoir tout vu, Victor Wembanyama arrive, un gars de 2m20… J’ai regardé un highlight l’autre jour où il prenait un step-back à 3 points puis mettait une claquette derrière. Qui fait ça ? Il faut être habile, rapide, il faut être grand. C’est effrayant de voir à quel point ce gamin est talentueux. Il a le niveau, il peut dribbler, il peut tirer », a déclaré la légende des Dallas Mavericks.

« Nous sommes tous là pour le soutenir et voir son potentiel »