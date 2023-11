NBA : Dans un match spécial, le duo Lillard-Antetokounmpo confirme les attentes

Florian Barré

C’était le match qu’il ne fallait surtout pas manquer pour Damian Lillard. Trail Blazers et Bucks se sont livrés une bataille intense ce dimanche soir en NBA. Et malgré un scénario rocambolesque, le meneur de Milwaukee, ancien de Portland, a répondu positivement aux attentes avec son nouveau binôme Giannis Antetokounmpo. Un soulagement pour la franchise du Wisconsin puisque les bons résultats s’enchaînent.

Ce dimanche soir en NBA, les Portland Trail Blazers se déplaçaient dans le Wisconsin pour affronter Milwaukee. Si elle a longtemps cru pouvoir s’imposer, la franchise oregonnaise a perdu, dès le troisième quart-temps, son avantage de 26 points en raison de l’impressionnante réaction des Bucks du duo Damian Lillard-Giannis Antetokounmpo. Milwaukee s’est finalement imposé 108-102 pour améliorer sa fiche à 12-5 cette saison malgré l’absence de Khris Middleton, en raison d'une tendinite au tendon d'Achille gauche.

Un match spécial pour Lillard

Le match de dimanche marquait la première de Lillard contre Portland, où il a passé onze années de sa carrière. Bien qu’il soit sorti après le match de dimanche sans parler aux médias en raison d'un engagement préalable, il a reconnu l'étrangeté du match avec son ancienne équipe lors d'une interview avec Bally Sports Wisconsin : « Une fois que je suis entré, j'ai vu beaucoup de visages familiers, j'ai pensé à entrer dans le vestiaire des visiteurs pendant une seconde, mais je me suis dit, mec, c'est un peu différent. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, j'ai vu tout le monde et c'est une sensation bizarre. Mais une fois que nous avons commencé à jouer, je m'en suis vite remis. »

Une entente en constante amélioration