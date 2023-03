NBA : Cette star des Lakers fait une annonce hallucinante

La rédaction

Bras droit de LeBron James aux Lakers de Los Angeles depuis 2019, Anthony Davis est un joueur dont l’analyse est compliquée à réaliser. Brillant par moment, l'intérieur peut s’avérer irrégulier également. Alors que la franchise californienne rendait hommage à Pau Gasol ce mardi, en retirant son maillot, Anthony Davis aurait affirmé à l’Espagnol vouloir recevoir le même honneur un jour.

Anthony Davis sera-t-il, un jour, considéré comme une légende des Lakers de Los Angeles ? Leader absolu de son équipe lorsqu’il évoluait chez les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, l'intérieur a été logiquement relégué à un rôle de coéquipier de luxe en débarquant en 2019 du côté de la franchise californienne qui venait d’accueillir quelques mois plus tôt un certain LeBron James. Décisif dans la conquête du titre en 2020, AD a connu de nombreuses blessures chez les jaunes et violets, si bien que sa situation agace parfois certains fans des Lakers. Pourtant, le numéro 3 a profité de la soirée de retrait du numéro 16 de Pau Gasol mardi pour affirmer ses ambitions.

Anthony Davis veut inscrire son nom parmi les légendes des Lakers

Alors qu’à la mi-temps du match de la nuit de mardi face aux Grizzlies de Memphis, Pau Gasol volait la vedette à LeBron James et compagnie le temps d’un instant, Anthony Davis aurait glissé quelques mots à l’Espagnol. C’est Jovan Buha, reporter pour The Athletic , qui a annoncé la nouvelle sur le réseau social Twitter : « Anthony Davis a déclaré qu’il avait dit à Pau Gasol qu’il voulait que son numéro 3 soit retiré par les Lakers et rejoigne un jour Gasol et tous les autres grands joueurs légendaires des Lakers » .

Pau Gasol a rendu un brillant hommage à Kobe Bryant