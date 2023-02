Gros transfert en vue pour cette star NBA

La rédaction

Les Brooklyn Nets sont au centre de l’attention des fans de NBA dans le monde entier. La franchise new-yorkaise vient en effet de perdre Kyrie Irving, tout juste transféré du côté des Mavericks de Dallas. Mais comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, les Nets pourraient également bientôt perdre leur autre superstar, Kevin Durant, ce dernier étant très suivi par les Suns de Phoenix.

Après Kyrie Irving, transféré chez les Mavericks de Dallas, les Nets de Brooklyn sont-ils en train de perdre Kevin Durant ? Ce scénario ressemble réellement à une catastrophe pour la franchise, actuellement classée 4ème de la conférence Est. Et pourtant, le média Bleacher Report rappelle que les Suns de Phoenix sont toujours intéressés par la signature de KD .

Les Suns de Phoenix croient en leurs chances de signer Kevin Durant

Bleacher Report précise quelques informations importantes à propos de l’intérêt des Suns de Phoenix pour Kevin Durant. En effet, une donnée importante est à mettre en perspective dans cette affaire : les Suns de Phoénix ne sont absolument pas effrayés de réaliser un tel transfert, et son conscient de l’impact financier que pourrait représenter cette signature. Cela s’explique notamment, comme le rappelle le Bleacher Report , par le fait que les Suns possèdent un nouveau propriétaire en la personne de Mat Ishbia. Ce dernier souhaiterait pouvoir associer Kevin Durant avec la star actuelle du côté de Phoenix Devin Booker. Si le duo formé du côté de Dallas entre Kyrie Irving et Luka Doncic, semble lui, très efficace et intéressant, une association Kevin Durant et Devin Booker pourrait créer néanmoins, des interrogations dues au fait que les deux joueurs sont des gros scoreurs.

NBA : L'arme secrète de LeBron James est connue https://t.co/qGCvFVjMb6 pic.twitter.com/pbWx306b9c — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Un scénario catastrophe pour les Nets ?

Après Kyrie Irving, les Brooklyn Nets ne se relèveraient certainement pas d’un départ de Kevin Durant. Sans ses deux stars, personne ne verrait la franchise new-yorkaise pouvoir réellement performer en Play-Offs, même si l’arrivée de Spencer Dinwiddie leur offre un meneur d’expérience. Affaire à suivre…