Basket - NBA : Kobe Bryant avait un projet incroyable avant son décès !

Basket

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant décédait à la suite d'un accident d'hélicoptère. Avant de trouver la mort, Black Mamba avait monté un plan top secret révélé par Shervin, co-fondateur de la société américaine Virgin Hyperloop.

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant nous a quittés brutalement à la suite d'un accident d'hélicoptère. Agé seulement de 41 ans avant cette catastrophe, Black Mamba était sur le point de monter un incroyable projet. Comme l'a révélé Shervin - co-fondateur de la société américaine Virgin Hyperloop - sur son compte Twitter , Kobe Bryant voulait mettre fin à sa collaboration avec Nike et créer sa propre entreprise de chaussures.

« J’ai rencontré Kobe Bryant fin décembre 2019. Il n’était pas content de Nike et allait les quitter en 2020. Kobe allait créer 'Mamba', une entreprise de chaussures appartenant à des joueurs. Il est décédé quelques semaines plus tard. Ce qu’il allait accomplir dans le business allait éclipser sa carrière sportive. (...) Il y a des témoins de la réunion, comme Gina Ford, qui dirige Usain Bolt, et des plans de Kobe. Pourquoi n'était-il pas heureux avec Nike ? Il n’était pas satisfait de l’engagement de Nike dans le marketing et la promotion de la gamme Kobe. Les ventes de ses chaussures étaient anémiques et il en a voulu à Nike. Il a gardé un contrôle serré parce qu’il ne faisait pas confiance au jugement de Nike en matière de design » , a révélé Shervin sur les réseaux sociaux.

2/ These were the designs my team did to show him that day for an independent Mamba shoe company. Here’s calendar details. There were witnesses to the meeting and Kobe’s plans like Gina Ford, who manages Usain Bolt. pic.twitter.com/PgsIDt0P0E