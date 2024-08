Tennis : Une légende s’enflamme pour Djokovic

Alexis Brunet

Cet été à Paris, Novak Djokovic s’est emparé du dernier titre majeur qu’il manquait à sa carrière, à savoir la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Le Serbe a terrassé Carlos Alcaraz en finale, qui l’avait pourtant battu quelques semaines auparavant en finale de Wimbledon. Le Djoker a fait preuve d’un grand mental, son point fort de l’avis d’Andre Agassi.

À 37 ans, Novak Djokovic est loin d’être usé pour le haut niveau. Le Serbe l’a prouvé de la meilleure des manières dernièrement, en s’offrant la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris. Une émotion folle pour Djoker, qui a remporté le dernier titre majeur qui manquait à sa carrière. Il rejoint notamment Rafael Nadal, qui avait lui aussi décroché l’or aux JO de Pékin en 2008.

Agassi souligne le mental de Djokovic

Avec cette médaille d’or décrochée par Novak Djokovic, le Serbe prétend grandement à la place de meilleur joueur de l’histoire du tennis. Pour Andre Agassi, il y a déjà un domaine où le Djoker est le meilleur et de loin, il s’agit du mental. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « C’est sans aucun doute Djokovic qui est le meilleur mentalement. Lorsque Novak décide de verrouiller l’adversaire ou lorsqu’il en a assez de jouer comme celui‐ci l’entend, alors il monte le niveau. Il utilisera sa vitesse défensivement, verrouillera le jeu mentalement et vous verrez comment il sait exactement quand changer d’approche. De telles nuances sont fantastiques et personne ne les a jamais mieux utilisées que lui. »

Quelle suite pour Djolovic ?

Après sa médaille d’or à Paris, Novak Djokovic va devoir prendre une décision pour son avenir. En effet, à 37 ans, le Djoker a tout gagné et il est plus proche du début que de la fin. Toutefois, malgré certains récents pépins physiques, le Serbe est encore très en forme et il pourrait donc décider de pousser le plus possible. Cela sera une occasion d’améliorer son record de titres en Grand Chelem, lui qui en a pour le moment 24.