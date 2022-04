Tennis

Tennis : Cette énorme annonce de Djokovic avant Roland-Garros !

Publié le 18 avril 2022 à 19h35 par P.L.

Ce mercredi, Novak Djokovic fera son entrée en lice au tournoi de Belgrade. Et le Serbe entend bien se préparer au mieux à domicile à l'approche de Roland-Garros.

Après son élimination prématurée à Monte-Carlo, Novak Djokovic espère bien avoir plus de matchs pour se préparer avant Roland-Garros. Le Serbe participera donc au tournoi de Belgrade. Nole aimerait vraiment lancer sa saison sur terre battue afin d’arriver confiant et en pleine forme au Grand Chelem de Paris. D’ailleurs, Novak Djokovic a un objectif très clair pour Roland-Garros, qu’il a déjà remporté la saison dernière après avoir battu Rafael Nadal et Stéfanos Tsitsipas.

« Roland-Garros est le plus grand objectif sur cette surface, je veux être le plus prêt là‐bas »